В Челнах экс-директора центра для бездомных осудили за трудоустройство «мертвых душ»

Фото: realnoevremya

В Набережных Челнах осудили экс-директора «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток». Женщину признали виновной в злоупотреблении служебными полномочиями.

Суд установил, что с 27 января 2015 года женщина фиктивно устраивала на работу сотрудников. Неосведомленным об афере сотрудникам она давала указания принять на работу, вести табель учета использования рабочего времени и рассчитывать заработную плату, заполнять платежные ведомости, оформлять приказы о премировании, материальном стимулировании, необходимые для начисления заработной платы, говорится на сайте городского суда.

Фото: realnoevremya

Ущерб бюджету составил более 2,4 миллиона рублей.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Чистополе аналогично осудили заведующую детским садом за трудоустройство «мертвой души». Нарушение было выявлено при проверке прокуратурой района. Заведующая детским садом МБДОУ «Детский сад №3» дала указание о фиктивном трудоустройстве работника на должность кастелянши. Часть зарплаты несуществующего работника она тратила на нужды детского сада, а часть оставляла себе.



Ольга Плешкова