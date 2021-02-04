В Татарстане оштрафовали заведующую детсадом за трудоустройство «мертвой души»
В Чистопольском районе Татарстана осудили заведующую детским садом за трудоустройство «мертвой души». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.
Нарушение было выявлено при проверке прокуратурой района. Заведующая детского сада МБДОУ «Детский сад №3» дала указание о фиктивном трудоустройстве работника на должность кастелянши. Часть зарплаты несуществующего работника она тратила на нужды детского сада, а часть оставляла себе.
Ущерб муниципалитету причинен в размере более 42 тыс. рублей. Женщина возместила его добровольно.
Суд признал ее виновной по статьям «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Служебный подлог». Женщина получила наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверила школы и детские сады в Татарстане после массовых жалоб жителей. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали многочисленные жалобы жителей на нарушение прав детей на доступное дошкольное образование.
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