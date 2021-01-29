Новости спорта

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Журавлев и Галимов вызваны в сборную России на Шведские хоккейные игры

14:31, 29.01.2021
Журавлев и Галимов вызваны в сборную России на Шведские хоккейные игры
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на Шведские хоккейные игры в рамках этапа Евротура.

Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды на турнире станет Игорь Ларионов, возглавляющий молодежную сборную страны.

В состав вызваны два хоккеиста «Ак Барса» — защитник Даниил Журавлев и нападающий Артем Галимов.

Напомним, ранее «Ак Барс» в гостях обыграл «Автомобилист» и укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем