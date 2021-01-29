Журавлев и Галимов вызваны в сборную России на Шведские хоккейные игры
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом на Шведские хоккейные игры в рамках этапа Евротура.
Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды на турнире станет Игорь Ларионов, возглавляющий молодежную сборную страны.
В состав вызваны два хоккеиста «Ак Барса» — защитник Даниил Журавлев и нападающий Артем Галимов.
Изучаем состав на Шведские хоккейные игры!— Хоккей России (@russiahockey) January 29, 2021
Расписание матчей нашей сборной, время мск:
11 февраля, четверг
17:00 Россия — Финляндия
13 февраля, суббота
18:00 Швеция — Россия
14 февраля, воскресенье
14:00 Россия — Чехия
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Напомним, ранее «Ак Барс» в гостях обыграл «Автомобилист» и укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ.СпортХоккей
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