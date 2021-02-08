Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с кандидатурой капитана команды на предстоящий этап Евротура в Швеции. Об этом со ссылкой на пресс-службу национальной команды сообщает Sport24.

Капитаном сборной России на Шведских играх станет нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров. Ранее форвард установил рекорд результативности клуба за один сезон в КХЛ.

Фото: vk.com/torpedonn

На шведском этапе Евротура команде предстоит провести три матча. С Финляндией россияне сыграют 11 февраля, с хозяевами турнира встретятся 13 февраля, а последний матч проведут с Чехией 14 февраля.

После двух этапов Евротура сборная России набрала 16 очков и лидирует в таблице.

Напомним, в состав российской сборной включены два хоккеиста казанского «Ак Барса».