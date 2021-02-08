В Челнах суд оштрафовал экс-директора «КамгэсЗЯБа» на 350 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Набережночелнинский горсуд признал бывшего директора ООО «КамгэсЗЯБ» Марата Усманова виновным в сокрытии средств от налоговой. Топ-менеджеру предстоит выплатить штраф в 350 тысяч рублей.



По версии обвинения, директор завода знал о его долгах по налогам и сборам. Однако вместо того, чтобы их погасить, топ-менеджер вел расчеты с контрагентами через подставные компании.

Согласно сообщению суда, Усманов вину не признал. Его защита акцентировала внимание суда на том факте, что часть задолженности по налогам была погашена. А умысла скрывать деньги от ФНС у подсудимого не было. Приговор еще не вступил в силу, поэтому экс-директор предприятия еще может его обжаловать.

Фото: chelny-biz.ru

Ранее руководство завода заподозрили в злоупотреблении полномочиями в истории с кредитом на полмиллиарда, а после протеста прокурора директор ООО отменил свой приказ о сокращении 311 рабочих.



В декабре предприятие официально признали банкротом. Конкурсным управляющим назначен Роман Волохов.

