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Арбитраж признал банкротом челнинский «КамгэсЗЯБ»

14:22, 06.12.2020
Арбитраж признал банкротом челнинский «КамгэсЗЯБ»

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом старейшее предприятие Набережных Челнов — «КамгэсЗЯБ». На предприятии введена процедура конкурсного производства.

Конкурсным управляющим назначен Роман Волохов. Решение суд принял 2 декабря, сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, завод ячеистых бетонов 1 декабря окончательно закрылся. До этого кредиторы предприятия решили его банкротить, несмотря на летние попытки властей республики спасти компанию.

БизнесПромышленность Татарстан
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