Арбитраж признал банкротом челнинский «КамгэсЗЯБ»
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом старейшее предприятие Набережных Челнов — «КамгэсЗЯБ». На предприятии введена процедура конкурсного производства.
Конкурсным управляющим назначен Роман Волохов. Решение суд принял 2 декабря, сообщается в реестре сведений о банкротстве.
Напомним, завод ячеистых бетонов 1 декабря окончательно закрылся. До этого кредиторы предприятия решили его банкротить, несмотря на летние попытки властей республики спасти компанию.БизнесПромышленность Татарстан
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