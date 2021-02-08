Аналитики подсчитали средние зарплаты бухгалтеров в Казани и других городах РФ

Фото: Илья Репин (архив)

Эксперты назвали средние зарплаты, которые предлагаются бухгалтерам в разных городах России. Так, в Казани на этой позиции зарплата составит 26 тысяч рублей.

Главный бухгалтер в столице Татарстана может рассчитывать на 50 тысяч рублей, пишет журнал «Упрощенка».

По подсчетам аналитиков, в Перми средняя зарплата бухгалтера составит 28 750 рублей, Самаре — 23 318 рублей, Нижнем Новгороде — 23 300 рублей.

По вакансиям главного бухгалтера в Самаре предлагается 56 000 рублей, Нижнем Новгороде — 54 000 тысячи рублей, Перми — 55 000 рублей, Уфе — 50 000 рублей.

Напомним, самой высокооплачиваемой вакансией в Казани в феврале стала вакансия менеджера по продажам. Специалисты нашли вакансию с зарплатой до 150 тысяч рублей в месяц.

