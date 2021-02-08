В МВД Татарстана прокомментировали задержание инспектора ГИБДД

В МВД по Татарстану проводят служебную проверку по факту задержания сотрудника ГИБДД в Казани. Если его вина в злоупотреблении полномочиями подтвердится, то гаишник будет уволен «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

«Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ.

Сегодня из источников «Реального времени» стало известно, что в Казани был задержан старший госинспектор отдела технадзора и регистрации автотранспорта УГИБДД Казани. Его подозревают в причастности к коррупционной схеме с оплатой проезда большегрузной и крупногабаритной техники.

Фото: Максим Платонов (архив)

Уголовное дело первоначально возбудили по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении неустановленных сотрудников УГИБДД МВД Татарстана, которые, по версии следствия, давали подчиненным незаконные указания оказывать содействие владельцам большегрузов.

«В течение двух лет подозреваемые получали около 30 тысяч рублей ежемесячно за покровительство на дорогах. В декабре за взятку в 120 тысяч рублей фирму, виновную в правонарушении, освободили от наказания», — уточняет источник «Реального времени» близкий к правоохранительным органам.

Евгений Калашников