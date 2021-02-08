Минтруд Татарстана рассказал о выходных днях на День защитника Отечества

В феврале 2021 года при пятидневной рабочей неделе 21, 22 и 23 февраля — дни отдыха. Рабочая неделя с 15 по 20 февраля увеличивается до шести дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.



При этом продолжительность рабочего дня 20 февраля сокращается на один час. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 112 ТК РФ 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочий праздничный день.

Фото: pixabay.com

Выходной день с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22-го согласно постановлению правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году».

Всего в 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Трехдневная рабочая неделя ожидается с 24 по 26 февраля.



В декабре 2020 года Минтруд Татарстана публиковал подробный производственный календарь на 2021 год, в котором определены нерабочие праздничные дни в республике в следующем году. Общее количество выходных дней при пятидневной рабочей неделе в республике в этом году составит 121 день.



Татьяна Леухина