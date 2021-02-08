Свыше 1 млн человек посетили историческую часть Казани в прошлом году

Фото: Василий Иванов (архив)

В Казани с января по август 2020 года историческую часть города посетили свыше 1,2 млн человек. Большинство стали гостями Старо-Татарской слободы.

В прошлом году в Старо-Татарской слободе проводились следующие мероприятия: международный конкурс «Алтын хәситә» («Золотое хасите»), ремесленная ярмарка «Мастера Татарстана», фестиваль татарского дизайна и городской культуры «Печән базары», фестиваль с участием фольклорных ансамблей из разных районов республики «Түгәрәк уен», фестиваль «Казан сөлгесе».

Впервые на этой площадке прошел гастрономический фестиваль «Пропаганда культуры». А праздничный марафон, приуроченный ко Дню города и республики, в общей сложности посетили более 70 тыс. человек, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: дирекция «Время кино»

Префект территории «Старый город» Роберт Гарипов выразил надежду на то, что подобные праздники станут визитной карточкой слободы. Кроме того, современное арт-искусство также способствует узнаваемости территории. В 2020 году на фасаде дома №64 по улице Татарстан появился самый большой в мире мурал Габдуллы Тукая. К 100-летию ТАССР на торце дома №45 по улице Московской современные художники создали портрет ремесленника.

В этом году еще один тематический мурал планируется создать на фасаде дома №7 по улице Татарстан, при входе на улицу Каюма Насыри, — своего рода «центральных воротах» Старо-Татарской слободы. Эскиз для мурала на конкурсной основе выберет экспертное жюри. Сам конкурс будет объявлен в ближайшее время, реализовать идею планируется летом.

Кроме того, на территории префектуры «Старый город» планируется создать Центр татарской рукописи.

