Свыше 1 млн человек посетили историческую часть Казани в прошлом году
В Казани с января по август 2020 года историческую часть города посетили свыше 1,2 млн человек. Большинство стали гостями Старо-Татарской слободы.
В прошлом году в Старо-Татарской слободе проводились следующие мероприятия: международный конкурс «Алтын хәситә» («Золотое хасите»), ремесленная ярмарка «Мастера Татарстана», фестиваль татарского дизайна и городской культуры «Печән базары», фестиваль с участием фольклорных ансамблей из разных районов республики «Түгәрәк уен», фестиваль «Казан сөлгесе».
Впервые на этой площадке прошел гастрономический фестиваль «Пропаганда культуры». А праздничный марафон, приуроченный ко Дню города и республики, в общей сложности посетили более 70 тыс. человек, сообщается на сайте мэрии города.
Префект территории «Старый город» Роберт Гарипов выразил надежду на то, что подобные праздники станут визитной карточкой слободы. Кроме того, современное арт-искусство также способствует узнаваемости территории. В 2020 году на фасаде дома №64 по улице Татарстан появился самый большой в мире мурал Габдуллы Тукая. К 100-летию ТАССР на торце дома №45 по улице Московской современные художники создали портрет ремесленника.
В этом году еще один тематический мурал планируется создать на фасаде дома №7 по улице Татарстан, при входе на улицу Каюма Насыри, — своего рода «центральных воротах» Старо-Татарской слободы. Эскиз для мурала на конкурсной основе выберет экспертное жюри. Сам конкурс будет объявлен в ближайшее время, реализовать идею планируется летом.
Кроме того, на территории префектуры «Старый город» планируется создать Центр татарской рукописи.
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