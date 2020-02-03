Кандидат биологических наук Приволжского медуниверситета стала лауреатом премии Путина для молодых ученых

Президент России Владимир Путин присудил президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

Так, в списке лауреатов оказалась кандидат биологических наук, заместитель директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского медицинского университета Марина Ширманова.

Премия присуждена за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivо, сообщается в указе на сайте Кремля.

Кроме того, лауреатами премии стали доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО — «за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники» и доктор психологических наук, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ — «за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста».

