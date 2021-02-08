«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Сафоновым на три сезона

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов останется в клубе на ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

19-летний форвард подписал новый контракт с клубом до конца апреля 2024 года.

19-летний нападающий Илья Сафонов подписал новый контракт с «Ак Барсом» соглашение расчитано до 30 апреля 2024 года pic.twitter.com/s6HsjWccI8 — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 8, 2021

Сафонов перешел в систему казанского клуба в 2018 году. До нынешнего сезона он выступал за местные «Барс» и «Ирбис». В сезоне-2020/21 Сафонов провел в составе «Ак Барса» 31 матч, в которых отметился 4 (2+2) набранными очками.

В ноябре прошлого года нападающий дебютировал в основной сборной России. В активе Сафонова 3 игры на Кубке Карьялы, в которых он набрал 3 (1+2) результативных балла. Также форвард участвовал в молодежном чемпионате мира в Канаде, где забросил два гола в семи матчах турнира.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России обнародовал состав национальной команды на этап Евротура в Швеции.