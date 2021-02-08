Власти Набережных Челнов представили график уборки местных проездов от снега

Исполком Набережных Челнов опубликовал график уборки от снега местных проездов в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах автограда.

Сегодня, 8 февраля, в Челнах дороги очистят на местных проездах 36-го комплекса проспекта Чулман, 30-го комплекса проспекта Вахитова, а также вдоль жилых домов 17/АШ -1, 17/АШ -2, 17А1И-3 микрорайона Красные Челны.

Во вторник, 9 февраля, от снега в Челнах очистят 31-й комплекс проспекта Чулман, 28-й комплекса проспекта Мира. Дорожные службы также проведут работы на улице Железнодорожников, на участке от улицы Низаметдинова, 1, до улицы Комарова.

В среду, 10 февраля, уборка снега пройдет в 12-м комплексе проспекта Чулман, 9-м комплексе проспекта Джалиля и на Шишкинском бульваре.

Власти Челнов просят автомобилистов убрать припаркованные вдоль дороги машины для беспрепятственной работы спецтехники и дорожных служб.

Ранее мэр автограда Наиль Магдеев предложил убирать эвакуаторами припаркованные автомобили, которые мешают уборке снега с городских улиц. Он отметил, что владельцы машин оставляют транспорт на дорогах, несмотря на предупреждающие знаки.

Татьяна Демина