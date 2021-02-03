Соцсети: в Набережных Челнах дворники убрали снег, оставив машину на снежных «кирпичиках»

Фото: соцсети

В Набережных Челнах дворники расчистили снег во дворе дома, оставив лишь снежные «кирпичики» под колесами припаркованного автомобиля. Фотографию их работы разместили в соцсетях очевидцы.

Снимок машины на снежных подставках был сделан во дворе дома 21/21 в районе Замелекесье. Вокруг автомобиля и под ним снега нет.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил убирать эвакуаторами припаркованные автомобили, которые мешают уборке снега с городских улиц. Он отметил, что владельцы машин оставляют транспорт на дорогах несмотря на предупреждающие знаки и объявления.

В понедельник власти автограда опубликовали график уборки местных проездов по 7 февраля.

Татьяна Демина