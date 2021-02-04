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Косторная пропустит командный турнир, вместо нее выступит Хромых

11:32, 04.02.2021
Косторная пропустит командный турнир, вместо нее выступит Хромых
Фото: fsrussia.ru

Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит командный турнир «Кубок Первого канала» по фигурному катанию в Москве, который пройдет с 5 по 7 февраля.

Фигуристка не выступит на турнире по решению тренерского штаба. Косторная желает продолжить восстановление после перенесенного ранее заболевания.

Вместо нее выступит подопечная тренера Этери Тутберидзе Майя Хромых.

Напомним, в декабре Косторная пропустила этап Кубка России в Москве из-за коронавируса.

СпортФигурное катание
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