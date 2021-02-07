Rolls-Royce приостановит производство авиадвигателей

Фото: Максим Платонов (архив)

Rolls-Royce приостановит производство авиадвигателей. Такое решение принято из-за падения объемов авиаперевозок, что было вызвано пандемией коронавируса.

Этим летом английская компания собирается остановить производство на две недели. Точные даты пока не известны, пишет The Sunday Telegraph. Эта мера приведет к тому, что работы временно лишатся 19 тысяч человек, добавляет газета.

При этом в Rolls-Royce утверждают, что доходы рабочие не останутся без зарплаты на две недели. Недополученный доход растянут на весь год.

The Sunday Times указывает на то, что прекращение производства традиционно может происходить во время рождественских праздников, однако указывает на то, что летом такого не случалось ранее никогда.