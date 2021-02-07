Коровы и зимние пейзажи: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 февраля
Глава Алькеевского района Александр Никошин посетил сегодня животноводческий комплекс «Челны» АО «Красный Восток Агро». Он выложил в Instagram снимки телят и коров, содержащихся фермерами.
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин решил порадовать подписчиков обычным зимним деревенским пейзажем.
00В Усадах завершилось первенство Татарстана по борьбе на поясах. В соревнованиях участвовали как юноши, так и девушки. Снимки с награждения победителей выложил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. Команда района заняла четвертое место.
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