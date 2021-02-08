На механическом заводе в Татарстане испытали российские экзоскелеты

Фото: wikipedia.org/Игорь Ложкин

На Бугульминском механическом заводе компании «Татнефти» испытали промышленные экзоскелеты X-SOFT Strong от российской компании Exorise. Об этом сообщает ИА «Девон» со ссылкой на издание «Нефтемашевец».



Разработчики утверждают, что экзоскелет способен снизить нагрузку на позвоночник — в статике выносливость оператора повышается до 91%, в движении — до 38%. К тому же, разработка может подстраиваться под разные физические параметры человека. Экзоскелет не ограничивает свободу действий, экипироваться им можно без посторонней помощи.

Первый экзоскелет предназначен для поддержки верхней части тела: она поддерживает руки работника, перенося нагрузку с плеч на бедра. Второй экзоскелет — для сварочных работ. Он крепится в районе колен и снижает нагрузку на позвоночник при наклонах и подъемах.

Фото: wikipedia.org/Игорь Ложкин

Разработка экзоскелетов началась 2,5 года назад.

Напомним, в России разработали экзоскелет, защищающий рабочих от тяжелых нагрузок.

Маргарита Головатенко