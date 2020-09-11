В России разработали экзоскелет, защищающий рабочих от тяжелых нагрузок

«Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы», являющееся дочерним предприятием «Ростеха», разработало промышленный модульный экзоскелет для защиты рабочих при тяжелых физических нагрузках, сообщает ТАСС.



В «Ростехе» сообщили, что внедрение ProEXO должно повысить производительность на использующих физический труд предприятиях в два раза. Экзоскелет состоит из 30 интегрируемых деталей.

Стоимость комплекса — от 30 тысяч рублей. По словам заместителя генерального директора по специальным проектам «Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы» Максима Скокова, проект не требует времени на внедрение, достаточно его надеть — и можно работать. Это дешевле обслуживания дорогостоящей промышленной робототехники и эффективнее известных средств механизации и индивидуальной защиты.

«По нашим оценкам, отечественный рынок промышленных экзоскелетов в ближайшее время может составить до 12 млрд руб. Разработчики планируют освоить пятую часть этого рынка», — сказал он.

ProEXO можно носить и под штатной одеждой, поскольку он не сковывает движений. Он может быть активным, то есть берущим на себя большую часть усилий, или пассивным, выполняющим функцию защиты опорно-двигательного аппарата.

Начать производство экзоскелета хотят в следующем году.

Напомним, в 2018 году центральный НИИ точного машиностроения, входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал экзоскелет из углепластика для экипировки «солдата будущего».