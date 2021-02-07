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Рустам Минниханов выложил ролик, посвященный Дню герба Татарстана

13:51, 07.02.2021
Рустам Минниханов выложил ролик, посвященный Дню герба Татарстана
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, просвещенный Дню республиканского герба. Сегодня гербу исполнилось 29 лет.

Президент поинтересовался, знают ли его подписчики толкование герба: «Бүген Татарстан Республикасы Гербы көне. Җөмһүриятебез символы тасвирламасын һәм нәрсә аңлатканын белүчеләр бармы арагызда?"

Фото: скриншот

Напомним, государственный символ утвердили в 1992 году постановлением Верховного Совета республики. Автор герба — художник-монументалист, член Союза художников Татарстана и России — Риф Фахрутдинов.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИсторияКультура Татарстан
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