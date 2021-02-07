Гербу Татарстана исполнилось 29 лет

Сегодня, 7 февраля, гербу Татарстана исполнилось 29 лет. Государственный символ утвердили в 1992 году постановлением Верховного Совета республики.

Герб представляет собой изображение крылатого барса с круглым щитом на фоне диска солнца, который помещен в традиционный татарский орнамент. Герб выполнен в цветах флага Татарстана и имеет круглую форму.

Цветок астры с четным количеством лепестков, вписанный в щит барса, символизирует вечный источник жизни. Приподнятая правая передняя лапа барса подчеркивает величие верховной власти. Острые зубы и когти барса символизируют способность покровительства и защиты. Семь перьев, из которых состоят крылья барса — символ пространства вездесущей силы барса — не только на земле, но и на небе. Положение хвоста барса означает дружелюбие. Цветок тюльпана и татарский орнамент олицетворяют возрождение республики.

Автор герба — художник-монументалист, член Союза художников Татарстана и России — Риф Фахрутдинов.

Маргарита Головатенко