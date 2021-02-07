Общее число заболевших коронавирусом в России приближается к четырем миллионам

Общее число заболевших коронавирусом в России приближается к четырем миллионам: учитывая 16 048 подтвержденных случаев заболевания за последние сутки, в стране насчитывается 3 967 281 заболевший. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 19 884 человека, всего — 3 456 210 человек. За сутки коронавирус унес жизни 432 россиян, всего от инфекции скончались 76 661 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по данным на 3 февраля в РФ насчитывалось 3 901 204 зарегистрированных случая COVID-19.

Маргарита Головатенко