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На одной из улиц Казани из-за подтопления образовалось «кладбище» номерных знаков

07:33, 07.02.2021
На одной из улиц Казани из-за подтопления образовалось «кладбище» номерных знаков
Фото: vk.com

В Казани после дождя в пятницу образовалось «кладбище» номерных знаков. Об этом сообщается в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

«Автомобилисты потеряли номера в лужах на Аметьевской магистрали, в районе подъема к улице Гвардейской», — написал автор. Вероятно, это произошло из-за подтопления дороги.

В мэрии города рассказали, что скопление воды произошло из-за скопления снега в ливневых канализациях — он препятствует уходу дождевой воды. Также в мэрии сказали, что на место были направлены бригады для прочистки ливневок.

Напомним, исполком Казани объяснял подтопления на улицах после дождя.

ОбществоИнфраструктураВластьАвто Татарстан
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