На одной из улиц Казани из-за подтопления образовалось «кладбище» номерных знаков

В Казани после дождя в пятницу образовалось «кладбище» номерных знаков. Об этом сообщается в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

«Автомобилисты потеряли номера в лужах на Аметьевской магистрали, в районе подъема к улице Гвардейской», — написал автор. Вероятно, это произошло из-за подтопления дороги.

В мэрии города рассказали, что скопление воды произошло из-за скопления снега в ливневых канализациях — он препятствует уходу дождевой воды. Также в мэрии сказали, что на место были направлены бригады для прочистки ливневок.

Напомним, исполком Казани объяснял подтопления на улицах после дождя.