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Рэпера Славу КПСС отпустили после задержания за участие в протестах

21:01, 06.02.2021
Рэпера Славу КПСС отпустили после задержания за участие в протестах
Фото: скпиншот

Сегодня рэпера Вячеслава Машнова (Слава КПСС, Гнойный, Вячеслав Дядька) полиуия задержала за участие в протестах в Петербурге 2 февраля. После составления протокола артиста отпустили.

«Еду в отделение», — написал он в Twitter.

Издание «Подъем» сообщило, что рэперу инкриминируется хулиганство. Сам рэпер опубликовал фото протокола и сообщил подписчикам, что «идет в темницу».

Напомним, во вторник, 2 февраля, в Москве и Санкт-Петербурге, сразу после вынесения приговора оппозиционеру Алексею Навальному, начались очередные протесты. С учетом предыдущих несанкционированных митингов 23 и 31 января в России уже более 10 тысяч человек, которых задержали, оштрафовали и арестовали, утверждают СМИ.

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