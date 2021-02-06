На литейном заводе КАМАЗа весной появится новая плавильная установка

На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» появится новая плавильная установка. Она поступила в цех еще в октябре, сообщает пресс-служба предприятия.



Новую установку применят в производстве для особо ответственных отливок «колесо турбины», которые изготавливают для турбокомпрессоров. Ранее для этих же целей использовали плавильную установку от зарубежного производителя, но она уже сильно устарела не только функционально, но и физически — износ составляет 70%.

Новое оборудование поспособствует повышению производительности и стабилизации качества отливок. В настоящее время производится монтаж установки, его должны завершить этой весной.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ-лизинг» получил 392 млн рублей чистой прибыли по предварительным итогам 2020 года.