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«КАМАЗ-лизинг» получил 392 млн рублей чистой прибыли по предварительным итогам 2020 года

07:22, 03.02.2021
«КАМАЗ-лизинг» получил 392 млн рублей чистой прибыли по предварительным итогам 2020 года
Фото: realnoevremya.ru

По предварительным итогам 2020 года, чистая прибыль АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» составила 392 млн рублей, то есть лизинговый портфель увеличился до 65,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За 2020 год компания реализовала 4 400 автомобилей КАМАЗ и более 2 650 прицепов. Была утверждена новая Стратегия развития на 2021—2023 годы. В числе задач — увеличить лизинговый портфель до 90 млрд рублей и выручки до 27 млрд рублей, а еще реализовать более 14 тысяч автомобилей КАМАЗ и сохранить долю на рынке.

Ранее КАМАЗ называл самые популярные модели грузовиков, приобретаемые в лизинг.

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