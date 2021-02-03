«КАМАЗ-лизинг» получил 392 млн рублей чистой прибыли по предварительным итогам 2020 года

По предварительным итогам 2020 года, чистая прибыль АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» составила 392 млн рублей, то есть лизинговый портфель увеличился до 65,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.



За 2020 год компания реализовала 4 400 автомобилей КАМАЗ и более 2 650 прицепов. Была утверждена новая Стратегия развития на 2021—2023 годы. В числе задач — увеличить лизинговый портфель до 90 млрд рублей и выручки до 27 млрд рублей, а еще реализовать более 14 тысяч автомобилей КАМАЗ и сохранить долю на рынке.

Ранее КАМАЗ называл самые популярные модели грузовиков, приобретаемые в лизинг.