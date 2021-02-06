В МЧС предупредили татарстанцев о сильном ветре, метели и тумане

Синоптики Татарстана прогнозируют на воскресенье существенное ухудшение погоды. В МЧС дали жителям республики несколько советов по безопасности в связи с прогнозом.

Завтра в РТ ожидаются метель, сила ветра будет достигать 15-17 м/с. Ночью и утром возможен туман.

При метели и гололеде в республиканском главке МЧС посоветовали надевать малоскользящую обувь и передвигаться осторожно. Водителям и пешеходам советуют быть внимательными на дороге. Также спасатели рекомендовали не выезжать из населенных пунктов.

При сильном ветре целесообразно оставаться в помещениях, уверены в МЧС. Укрыться от него также можно в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок и недостроенных зданий.

Ранее синоптики спрогнозировали приход холодов начиная с выходных. Еще накануне в Казани была плюсовая температура и снег активно таял. Однако уже следующая неделя начнется с ночных морозов ниже -30°С.