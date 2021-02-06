Директор казанской школы рассказал о своем отношении к привлечению детей к протестным акциям

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Директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков в интервью Андрею Кузьмину рассказал о своем отношении к привлечению детей и подростков к протестным акциям.



«Я бы про наших школьников сказал следующее: им важны не столько протесты, сколько понятие справедливости. А вот если этого нет, то это плохо. То, что школьники об этом говорят, — это нормально. То, что школьники должны задавать вопросы своему папе, своей маме, своему старшему брату, своему любимому учителю, — пусть задают. Вот если они равнодушны, это хуже», — сказал он.

Шмаков привел в пример слова главы Министерства по делам молодежи Дамира Фаттахова о том, что молодежи не хватает площадок для обсуждения волнующих их вопросов с властями. По мнению директора «СОлНЦе», с детьми зачастую некому говорить: учителям в школе некогда, а родители много работают.

Ранее Дамир Фаттахов заявлял, что прошедшие в Казани акции протеста являются показателем дефицита диалога с молодежью. По его мнению, в городе необходимо создать площадку для открытого разговора по общественно-политическим темам.

