Фаттахов считает прошедшие в Казани акции протеста показателем дефицита диалога с молодежью

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов на заседании коллегии министерства заявил о необходимости выстраивать диалог с молодежью. Он считает, что показатель дефицита публичного общения — прошедшие протестные акции.

По мнению главы ведомства, в отсутствие диалога возникает «вакуум», который заполняется альтернативными мнением, повесткой и людьми. Необходимо создать площадку для открытого разговора по общественно-политическим темам.

Фото: realnoevremya.ru

«Для этого мы должны сделать имеющиеся площадки более доступными, гласными и открытыми для любого молодого человека. Чтоб они становились местом столкновения позиций, но никак не людей», — сказал Фаттахов.

Ранее министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов встретился с митингующими в Казани. Он убеждал их «высказывать точку зрения в законном формате».

Ольга Плешкова