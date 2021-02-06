Врач из Набережных Челнов рассказал об основных заблуждениях про онкологию

Заведующий радиотерапевтическим отделением Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера Ришат Кутдусов рассказал, что на сегодняшний день онкология поддается лечению. «Не нужно бояться этого диагноза», — заявил он.

«Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют говорить о возможности стойкой ремиссии у большинства пациентов», — передает его слова пресс-служба Минздрава Татарстана.

Для профилактики онкологических заболеваний Кутдусов посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, скрининги и отказаться от вредных привычек. По его словам, даже если болезнь запущена, то человеку можно помочь, улучшить его состояние.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«У нас в народе онкологию приравнивают к какому-то неизбежному смертельному заболеванию. Это абсолютно не так», — обратил внимание врач.

Отметим, в Татарстане заболеваемость раком за 10 лет выросла на 22,3%. На учете у онколога стоит каждый 35-й житель республики или более 110 тысяч человек. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина