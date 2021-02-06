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Врач из Набережных Челнов рассказал об основных заблуждениях про онкологию

04:32, 06.02.2021
Врач из Набережных Челнов рассказал об основных заблуждениях про онкологию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заведующий радиотерапевтическим отделением Набережночелнинского филиала Республиканского клинического онкологического диспансера Ришат Кутдусов рассказал, что на сегодняшний день онкология поддается лечению. «Не нужно бояться этого диагноза», — заявил он.

«Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют говорить о возможности стойкой ремиссии у большинства пациентов», — передает его слова пресс-служба Минздрава Татарстана.

Для профилактики онкологических заболеваний Кутдусов посоветовал регулярно проходить диспансеризацию, скрининги и отказаться от вредных привычек. По его словам, даже если болезнь запущена, то человеку можно помочь, улучшить его состояние.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

«У нас в народе онкологию приравнивают к какому-то неизбежному смертельному заболеванию. Это абсолютно не так», — обратил внимание врач.

Отметим, в Татарстане заболеваемость раком за 10 лет выросла на 22,3%. На учете у онколога стоит каждый 35-й житель республики или более 110 тысяч человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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