Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов и метель

В субботу, 6 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой снег. В отдельных районах республики ожидается метель.



Ветер западный, северо-западный сильный. Порывы могут достигать от 15 до 20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -8... +13 градусов, утром при прояснениях столбики термометра могут опуститься до -18 градусов. В Казани прогнозируется от -11°С до -13°С, в Набережных Челнах — от -8°С до -12°С.



На дорогах в Татарстане сохранится сильная гололедица. Также синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.



Напомним, в республике, в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, с 22:00 5 февраля на автодорогах действует временное ограничение движения междугородних автобусов.



Татьяна Демина