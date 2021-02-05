Татарстанцев предупредили о сильной метели с ухудшением видимости и гололедице в субботу

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в субботу, 6 февраля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, на территории Татарстана местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах сильная гололедица.



В связи с этим Госавтоинспекция Татарстана попросила водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать все правила дорожного движения. Без крайней необходимости не рекомендуется выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)53338, сообщает ведомство на странице в Instagram.

Сегодня днем в Татарстане идет мокрый снег, дождь и морось. Температура воздуха составляет -2... +3 градуса.



Татьяна Леухина