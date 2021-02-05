В Татарстане на автодорогах вводится ограничение движения междугородних автобусов
В Татарстане в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиям с 22:00 5 февраля на автодорогах вводится временное ограничение движения междугородних автобусов.
Данная мера предпринята в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Госавтоинспекция Татарстана призывает автомобилистов и других участников дорожного движения не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. При возникновении нештатных ситуаций на дороге следует обратиться за помощью по телефону 8 (843) 533-38-88.
Напомним, синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в субботу, 6 февраля: местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный ветер порывами до 15—20 м/с. На дорогах сильная гололедица.
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