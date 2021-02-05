Вакансии инженеров в Татарстане попали в число самых высокооплачиваемых в России

Вакансии инженеров в Татарстане попали в число самых высокооплачиваемых в России. По данным Роструда, республиканские работодатели готовы предложить соискателям зарплату от 200 тыс. рублей.

На аналогичное вознаграждение могут претендовать также инженеры Калининградской и Челябинской областей, Чукотки и Якутии. Зарплату от 300 тыс. рублей готовы платить работодатели в Хабаровске, пишет ТАСС.

Также в список самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в России в январе вошли пилоты, машинисты, программисты и стоматологи.

Так, например, пилотам готовы платить от 140 до 250 тыс. рублей, а одна из московских авиакомпаний предлагает зарплату в 330 тыс. рублей. Механикам и машинистам буровой и погрузочных машин работодатели из регионов России готовы платить от 200 до 300 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

Программисты могут рассчитывать на вознаграждение 150 до 250 тыс. рублей. Высокие зарплаты предлагают и медучреждения. Так, в некоторых регионах медработникам готовы платить от 100 тыс. рублей.

По данным сервиса hh.ru, в Татарстане за прошлый месяц появилось более трехсот вакансий, на которых работникам предлагают зарплату от 180 тысяч рублей в месяц. Чаще всего высокие зарплаты предлагают в таких сферах, как «Продажи», «IT, телеком» и «Строительство».

Татьяна Демина