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С начала года в Татарстане открылось более трехсот вакансий с зарплатой от 180 тысяч рублей

12:05, 29.01.2021
С начала года в Татарстане открылось более трехсот вакансий с зарплатой от 180 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Татарстане за январь появились более трехсот вакансий, на которых работникам предлагают платить от 180 тысяч рублей в месяц. Чаще всего высокую зарплаты предлагают в таких сферах, как «Продажи», «ИТ, телеком» и «Строительство».

Аналитики сервиса hh.ru выяснили, что 21% из этих вакансий не требует от соискателя опыта работы. В то же время 17% из них предполагают удаленную работу, 2% — вахту.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Наиболее высокую зарплату предлагают на позициях директора по маркетингу в ИТ-компании из Иннополиса и инженера-разработчика POS терминалов. Платить на этих позициях обещают ежемесячно платить 300-500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самая высокооплачиваемая вакансия в Казани — это аналитик «1С». Работодатель обещал зарплату в 200 тысяч рублей в месяц.

Общество Татарстан
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