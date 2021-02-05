В 2020 году Юго-Восточное ТУ Минэкологии Татарстана выявило 618 нарушений природоохранного законодательства

В 2020 году Юго-Восточное территориальное управление Минэкологии Татарстана за нарушения природоохранного законодательства наложило штрафов на общую сумму 20 млн рублей. Из них на сегодняшний день удалось взыскать 16 млн.

В прошлом году на юго-востоке Татарстана выявили 618 нарушений природоохранного законодательства. По ним составлено 578 административных протоколов, вынесено 282 постановления. Также инспекторы выдали 122 предостережения.

Выявленные Юго-Восточным ТУ 44 нарушения связаны с несоблюдением условий лицензионного соглашения пользования недрами. Еще в 15 случаях нарушители вели добычу общераспространенных полезных ископаемых без лицензии.

Фото: eco.tatarstan.ru

Ведомство также провело 2 131 анализ проб воздуха и 3 664 анализа проб воды.

Напомним, по данным управления ФССП по Татарстану, в 2020 году судебные приставы взыскали с татарстанцев 26,6 млн рублей за различные нарушения природоохранного законодательства. Всего в прошлом году в республике судебные приставы фактически исполнили более одной тысячи исполнительных производств по нарушениям в сфере лесных отношений, рыбалки и охоты, организации свалок и т. д.



Татьяна Демина