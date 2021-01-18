В 2020 году с татарстанцев взыскали более 26,6 млн рублей штрафов за нарушения природоохранного законодательства

В 2020 году судебные приставы взыскали с татарстанцев 26,6 млн рублей за различные нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Татарстану.

Всего в прошлом году в республике судебные приставы фактически исполнили более одной тысячи исполнительных производств по нарушениям в сфере лесных отношений, рыбалки и охоты, организации свалок и т.д.

Также в 2020 году сотрудники Управления ФССП по РТ исполнили 63 судебных акта неимущественного характера (о сносе незаконно возведенных строений и др.). 70 татарстанцам, нарушившим природоохранное законодательство, ограничили выезд за границу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Должников по 138 исполнительным производствам в Татарстане судебные приставы предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта (ст. 315 УК РФ).

По данным Минэкологии РТ на октябрь 2020 года, в республике пресекли более 4 тыс. нарушений природоохранного законодательства, сотрудники ведомства взыскали ущерб на 54 млн рублей.



Татьяна Демина