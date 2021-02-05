В инфекционном госпитале Тукаевской ЦБР за 7 месяцев прошли лечение свыше 1,2 тыс. пациентов

За 7 месяцев работы инфекционного госпиталя, развернутого на базе Тукаевской ЦБР, лечение прошли 1 223 пациента. Такие данные озвучила и. о. главного врача медучреждения Наиля Гессер на медицинском совете по итогам 2020 года.

В прошлом году в Тукаевском районе РТ смертность выросла на 9% по сравнению с 2019 годом. В 49% случаев причиной летального исхода жителей муниципалитета становились болезни системы кровообращения.

В 2020 году в Тукаевском районе РТ зарегистрировали 140 пациентов с онкологическими заболеваниями. Для сравнения, в 2019 году было выявлено 134 таких случая. За год показатель первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями в районе вырос на 4,3%, сообщается на сайте Минздрава РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Одной из главных задач системы здравоохранения Тукаевского района на 2021 год обозначена вакцинация населения от коронавируса.

Отмечается, что в прошлом году в муниципалитете выявили 1 716 случаев болезней. Диспансеризацию и профосмотры в районе прошли 3 156 жителей.

Отметим, что за последние сутки в Тукаевском районе РТ выявили пять новых случаев коронавируса.

Татьяна Демина