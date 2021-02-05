В Минсельхозе РФ рассказали, когда снизятся цены на овощи и фрукты

Минсельхоз России дал прогноз по снижению цен на овощи и фрукты. В ведомстве считают, что стоимость данной категории продуктов уменьшится «по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта».

В Минсельхозе отметили, что январский рост цен на плодоовощную группу обусловлен сезоном и связан с сокращением урожая прошлого года. Также на это повлияло увеличение на рынке доли импортных овощей и фруктов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минсельхозе обратили внимание, что в прошлом месяце ситуация с ценами на плодоовощную группу не вышла за рамки сезонных тенденции. Стабилизировать ситуацию помогли также меры государственного воздействия.

Фото: realnoevremya.ru

«В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют», — констатировали в ведомстве.

По данным исследования «Реального времени», в январе продовольственная инфляция составила 2,29% (январь к декабрю) и 10,5% в годовом выражении. Традиционно драйверами роста стали свежие овощи, на которые влияет сезонность (пик зимы). Так, свежие огурцы подорожали на 13%, свекла — на 19,7%, морковь (мытая) — на 17%, лук репчатый — на 19,5%.



Татьяна Демина