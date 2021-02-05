В Татарстане пять классов ушли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Татарстане в настоящий момент на карантин закрыты пять классов в трех школах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Так, на карантине находятся четыре класса в двух казанских школах, еще один класс — в учебном заведении Челнов. Таким образом, на изоляции находятся 133 ученика.

Фото: mon.tatarstan.ru

Школьников отправили на карантин в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом. Вакцину получили 15 398 жителей республики, из них вторую дозу — 3 122 человека.



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Татьяна Леухина