Казанскому кампусу «Школы 21» от Сбера исполнился один год

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Год назад Сбер при поддержке правительства Республики Татарстан открыл в Казани первый филиал своей бесплатной школы программирования — «Школы 21». В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

С момента открытия филиала «Школы 21» в Казани было подано более 120 тысяч заявок. 2300 абитуриентов приняли участие в финальных отборочных этапах («бассейнах») — четырехнедельных интенсивах по программированию, которые участники проходят на территории кампуса «Школы 21». Всего за прошлый год состоялось пять «бассейнов», а 1 февраля 2021 года стартовал первый из пяти запланированных на этот год.

Сегодня в казанском филиале «Школы 21» обучаются более пятисот участников в возрасте от 18 до 60 лет. В филиале обучаются граждане России, Азербайджана, Киргизии, Нигерии, Таджикистана и Узбекистана. Доля девушек высокая для ИТ-индустрии — 20%. Половина участников ранее не имели опыта программирования. Для обучения в «Школе 21» не нужны результаты ЕГЭ, опыт или техническое образование — участники начинают с самых азов. Обучение полностью бесплатное, и его можно совмещать с работой или учебой в вузе. Школа открыта 24/7, участники сами выстраивают график своего обучения, двигаясь по своей индивидуальной образовательной траектории.

В прошлом году в «Школе 21» было проведено четыре крупных хакатона: SberCloud.Advanced Hacking, международный Junction, IT-GOD с участием Департамента ИТ Сбербанка и хакатон с Российской государственной библиотекой. В хакатонах IT-GOD и РГБ пятеро казанских участников одержали победу, и трое из них получили предложения о работе.

В октябре был проведен пилотный интенсив по Java Core для ИТ-специалистов крупных компаний Республики Татарстан. 95% участников завершили его, освоив за короткий срок новый технологический стек. После окончания интенсива «Школа 21» получила много положительных отзывов от участников, а также их планы по внедрению полученных компетенций в профессиональную деятельность.

В декабре на базе «Школы 21» прошло обучение руководящего состава Республики Татарстан по программе СберУниверситета «Управление цифровой трансформацией». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители всех министерств и ведомств.

Сейчас в «Школе 21» можно освоить широкий спектр профессий из области ИТ: разработчик на Java, Go, разработчик веб-приложений на Python, Ruby и др.; разработчик мобильных приложений; DevOps-специалист; специалист в области робототехники, анализа данных, кибербезопасности; разработчик компьютерных игр и AR-/VR-приложений.

Продуманная инфраструктура кампуса обеспечивает все необходимое для интенсивного обучения и комфортной жизни. В «Школе 21» в Казани есть свой бесплатный хостел для участников основного обучения из других стран и регионов России. На сегодняшний день там временно проживает треть участников обучения.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка:

«Качественное обучение навыкам будущего — это залог успешного развития страны. «Школа 21» — самая передовая методология обучения цифровым навыкам, экспертиза от лидеров отрасли, непрерывное образование и пространство неограниченных возможностей для развития каждого человека. Студенты «Школы 21» личным примером доказывают, что всегда можно получить новую востребованную профессию в современном мире. Я поздравляю команду школы с годовщиной и надеюсь, что выпускники продолжат свое развитие в выбранном направлении и выберут компании экосистемы Сбера для построения карьеры».

Светлана Инфимовская, директор «Школы 21»:

«Открытие первого филиала «Школы 21» в Казани — это в первую очередь результат работы слаженной команды: Республики Татарстан, Сбера и «Школы 21». Несмотря на сложные обстоятельства прошедшего года, мы смогли выполнить все поставленные перед нами задачи: запустить две волны обучения в запланированные сроки, ввели новые треки обучения и даже открыли лабораторию электроники и робототехники. Мы следим за прогрессом наших участников, и их победы и трудоустройство еще до выхода на первую стажировку говорят о высокой мотивации дойти до конца и построить успешную карьеру в ИТ».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»