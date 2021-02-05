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«Курс верный». Команда «КАМАЗ-мастер» нарисовала на снегу надпись Putin Team

15:19, 05.02.2021
«Курс верный». Команда «КАМАЗ-мастер» нарисовала на снегу надпись Putin Team
Фото: vk.com/rallykm

Грузовики команды «КАМАЗ-мастер» нарисовали на снегу надпись в поддержку движения Putin team. Видео опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях президент Татарстана Рустам Минниханов.

18-кратные победители ралли-гонки «Дакар» тремя автомашинами вывели на снегу надпись «Putin team». Видео заканчивается словами: «Курс верный», после чего на экране выходит запись «Мы с вами».

Напомним, вчера в Москве состоялся предпремьерный показ сериала про «КАМАЗ-мастер».

СпортОбщество
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