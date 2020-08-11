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В Татарстане разрешили пускать на трибуны до 25% зрителей

16:21, 11.08.2020
В Татарстане разрешили пускать на трибуны до 25% зрителей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане разрешили пускать на футбольные матчи зрителей до 25% от вместимости стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Рубина».

«В соответствии с новым решением санитарно-противоэпидемической комиссии РТ количество зрителей на матче «Рубин» — «Урал» не должно превышать 25% от вместимости стадиона», — говорится в сообщении клуба.

Несмотря на увеличение квоты на допуск, комиссия сохранила обязанность соблюдения социальной дистанции и профилактических мер на массовых мероприятиях.

Напомним, ранее на трибуны спортивных арен пускали не более 10% от вместимости стадиона.

СпортФутбол Татарстан

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