В Казани установят мемориальную доску на доме, где жил Шакир Ахтямов

Фото: фото из семейного архива Ахтямовых

В Казани установят мемориальную доску для увековечения памяти заместителя председателя Президиума Верховного Совета ТАССР Шакира Ахтямова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Мемориальная доска появится на фасаде здания по улице Николаева, 5. С предложением таким образом увековечить память заместителя председателя Президиума Верховного Совета второго, третьего и четвертого созывов Шакира Ахтямова ранее обратились Минэкономики Татарстана и Министерство культуры республики.

Табличка на фасаде здания будет содержать следующую надпись на русском и татарском языках: «В этом доме в 1958—1989 гг. жил государственный и политический деятель СССР Шакир Ахметзянович Ахтямов (1901—1989)».



Ранее «Реальное время» рассказывало, как потомственный госслужащий из Башкортостана Равиль Ахтямов добивается установки памятной таблички в Казани на стене дома, где жил его дед Шакир Ахтямов.



Также недавно Кабмин Татарстана утвердил установку мемориальной доски на доме, в котором жили татарский писатель Кави Наджми и его жена Сарвар Агдамова. Табличка установлена на доме №57б по улице Большой Красной.

Ольга Плешкова