В центре Казани установят мемориальную доску на доме, где жил Кави Наджми
Кабмин Татарстана утвердил установку мемориальной доски на доме, в котором жили татарский писатель Кави Наджми и его жена Сарвар Агдамова.
Согласно постановлению республиканского правительства, табличка появится на доме №57б по улице Большой Красной.
Документ 5 октября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Инициатором установки мемориальной доски выступило министерство культуры Татарстана.
Кави Наджми арестовали 2 июля 1937 года. За ведение контрреволюционной деятельности писателя приговорили к 10 годам тюрьмы. Его жену, Сарвар Адгамову, арестовали как члена семьи врага народа.
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