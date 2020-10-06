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В центре Казани установят мемориальную доску на доме, где жил Кави Наджми

16:44, 06.10.2020
В центре Казани установят мемориальную доску на доме, где жил Кави Наджми
Фото: bessmertnybarak.ru

Кабмин Татарстана утвердил установку мемориальной доски на доме, в котором жили татарский писатель Кави Наджми и его жена Сарвар Агдамова.

Согласно постановлению республиканского правительства, табличка появится на доме №57б по улице Большой Красной.

google.com/maps / скриншот

Документ 5 октября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Инициатором установки мемориальной доски выступило министерство культуры Татарстана.

Кави Наджми арестовали 2 июля 1937 года. За ведение контрреволюционной деятельности писателя приговорили к 10 годам тюрьмы. Его жену, Сарвар Адгамову, арестовали как члена семьи врага народа.

Общество Татарстан
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