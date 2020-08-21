Власти Татарстана направят более 1,3 млрд рублей на развитие детского здравоохранения

На программу развития детского здравоохранения в Татарстане направят 1,38 млрд рублей. Часть этих средств пойдет на строительство Центра детской онкологии.

Из этих денег республиканский бюджет выделяет около 600 млн рублей, а остальные 780 млн рублей перечислит федеральный, передает «Татар-информ».

Приблизительно на 250 млн рублей власти закупят оборудование для 38 детских поликлиник республики. Также 32 медучреждения проведут перепланировку.

Указывается, что к середине года Центр детской онкологии, гематологии и хирургии готов более, чем на 25%.

В рамках того же республиканского проекта «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в КГМУ обучили 60 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроектов в 2020 году в Татарстане требуется 27 млрд рублей. В том числе по национальным проектам в республике строятся пять школ, 12 детских садов, семь фельдшерско-акушерских пунктов, пять сельских домов культуры и Центр детской онкологии.