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Госдуме предложили запретить эмодзи «огонь»

03:28, 31.01.2021
Госдуме предложили запретить эмодзи «огонь»
Фото: google.com

Бизнесмен из России Антон Оника предложил Госдуме запретить в социальных сетях эмодзи «Огонь». Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

По мнению автора предложения, использование символа пламени формирует у молодежи легкомысленное обращению с огнем, что в результате ведет к пиромании.

— «В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх», — передает текст обращения РИА Новости.

Ранее в Apple появилась эмодзи с матрешкой.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологииIT
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