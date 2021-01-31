Госдуме предложили запретить эмодзи «огонь»
Бизнесмен из России Антон Оника предложил Госдуме запретить в социальных сетях эмодзи «Огонь». Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По мнению автора предложения, использование символа пламени формирует у молодежи легкомысленное обращению с огнем, что в результате ведет к пиромании.
— «В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх», — передает текст обращения РИА Новости.
Ранее в Apple появилась эмодзи с матрешкой.
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