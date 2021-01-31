Госдуме предложили запретить эмодзи «огонь»

Бизнесмен из России Антон Оника предложил Госдуме запретить в социальных сетях эмодзи «Огонь». Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

По мнению автора предложения, использование символа пламени формирует у молодежи легкомысленное обращению с огнем, что в результате ведет к пиромании.

— «В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх», — передает текст обращения РИА Новости.

Ранее в Apple появилась эмодзи с матрешкой.

Ольга Плешкова