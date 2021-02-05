Песонен: «Матч против «Металлурга» будет похож на игру плей-офф»

Нападающий «Ак Барса» Харри Песонен поделился ожиданиями от матча против магнитогорского «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«В последнее время «Металлург» играет сильно, выиграл несколько матчей подряд. Это будет матч двух хороших команд, который будет похож на игру плей-офф.

Сложно выделить какие-то слабые или сильные стороны «Магнитки». У них качественные вратари, солидная оборона, хорошая атака. Будет интересно посмотреть, кто возьмет два очка вечером, но, конечно, мы хотим хорошо закончить этот выезд», — сказал Песонен.

«Матч против «Металлурга» будет похож на игру плей-офф»



Харри Песонен — о матче против «Металлурга», который начнётся в 17:00 https://t.co/0ZtSM2Mrk4 pic.twitter.com/kTGfdMBbup — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 5, 2021

Матч против «Металлурга» пройдет в Магнитогорске сегодня, 5 февраля. Встреча начнется в 17.00 по мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

Отметим, что Песонен начинал текущий сезон в составе «Металлурга». В конце декабря прошлого года он подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В составе своего нового клуба финский форвард провел 11 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.