«Ак Барс» подписал финского хоккеиста Харри Песонена

«Ак Барс» взял в состав финского хоккеиста Харри Песонена. Спортсмен становился чемпионом мира в составе сборной Финляндии.

Контракт с хоккеистом подписан до конца сезона.

«Рад, что нашел возможность продолжить карьеру в КХЛ и подписал контракт с «Ак Барсом». Я слышал очень много хорошего о клубе. С нетерпением жду встречи с моими новыми партнерами по команде и готовлюсь к последнему рывку перед плей-офф», — приводит слова Песонена пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что слухи о переходе Песонена в «Ак Барс» из «Металлурга» уже появлялись. Его называли главным кандидатом на замену канадского легионера Джастина Азеведо, отказавшегося возвращаться в Казань из-за конфликта с главным тренером команды.