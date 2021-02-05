В казанском Кремле ответили на вопрос о халяльности вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

В казанском Кремле оценили вопрос Духовного управления мусульман Татарстана о халяльности вакцин от коронавируса. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, в вопросе нет ничего необычного.

«Это право Духовного управления мусульман РТ. Я не исключаю, что оно продиктовано тем, что обращаются верующие», — прокомментировала Галимова.

Фото: mos.ru

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана попросило раскрыть состав российских вакцин от коронавируса для проверки на халяльность. Заместитель председателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов заметил, что если вакцина будет содержать запрещенные компоненты, то ее применение недопустимо. Исключением будут лишь те ситуации, когда есть прямая угроза жизни и здоровью человека, а альтернативы нет.

Специалисты Центра им. Гамалеи, где разработали вакцину «Спутник V», ответили, что в препарате отсутствуют какие-либо компоненты человеческого происхождения. Пока ДУМ Татарстана ничего не ответило на данные вопрос. ДУМ РФ собирается издать фетву по поводу прививок, если в них обнаружатся вещества, запрещенные исламом.

Ольга Плешкова